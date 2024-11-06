Климов Алексей Илларионович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Алексей Илларионович

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1839

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Климов Илларион Емельянович

Мать: Климова Александра Артемьевна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Агафья Никитовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Агафья Никитовна

Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.

Дочь: Зеленкова (Климова) Марфа (Мария 1) Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.

Дочь: (Климова) Мария 1 возможно она же Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Сын: Георгий

Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.11.1868

Дочь: (Климова) Степанида Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.

Дочь: (Климова) Мария 2 Алексеевна

Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
До 1913
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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