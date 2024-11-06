Климов Алексей Илларионович
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Агафья Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Агафья Никитовна
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.
Дочь: Зеленкова (Климова) Марфа (Мария 1) Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна
Рождение ребёнка
14.01.1860 ст.
Дочь: (Климова) Мария 1 возможно она же Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна
Рождение ребёнка
1864
Сын: Георгий
Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна
Рождение ребёнка
?.11.1868
Дочь: (Климова) Степанида Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна
Рождение ребёнка
16.07.1874 ст.
Дочь: (Климова) Мария 2 Алексеевна
Мать ребёнка: Климова Агафья Никитовна
Смерть
До 1913