Соловьева (Аргентова) Екатерина Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 08.11.1876 по 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.11.1876 по 1878 ст.
Рождение ребёнка
02.05.1899
Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич
Панино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1901
Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич
Васильки, Бутурлинская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1904
Сын: Соловьев Николай Иванович
Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Соловьева Вера Ивановна
Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич
Юрьево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
ф. 570, оп. 3, д. 1736, с. Юрьево Сергачский у. Вера р 18.7.1906, кр 20.7.1906 родители - прих. диакон Иван Григорьев Соловьев и Екатерина Леонидова восприемники - Васильский у. с. Фокино псал. Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно