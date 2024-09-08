Соловьева (Аргентова) Екатерина Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева (Аргентова) Екатерина Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 08.11.1876 по 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 08.11.1876 по 1878 ст.

Отец: Аргентов Леонид Васильевич

Мать: Аргентова (Крестовская) Капитолина Александровна

Рождение ребёнка
02.05.1899

Сын: Соловьев Борис Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич

Панино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
27.07.1901

Сын: Соловьев Леонид Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич

Васильки, Бутурлинская волость, Княгининский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Соловьев Николай Иванович

Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Соловьева Вера Ивановна

Отец ребёнка: Соловьев Иван Григорьевич

Юрьево, Гагинский муниципальный район, Нижегородская область
ф. 570, оп. 3, д. 1736, с. Юрьево Сергачский у. Вера р 18.7.1906, кр 20.7.1906 родители - прих. диакон Иван Григорьев Соловьев и Екатерина Леонидова восприемники - Васильский у. с. Фокино псал. Ал... Показать все
Смерть
Неизвестно

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