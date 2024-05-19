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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Фотография. Учащиеся Панинского мужского начального училища, Горбатовский уезд Панинская волость село Панино н.20в, н.20в. Источник: Показать все
Подкова, Горбатовский уезд Панинская волость село Панино, н. 20в, н.20в. Источник: Показать все
Фотокопия. Вид на центр села Панино Горбатовского уезда, 1913г. Источник: Показать все
Фотография. Портрет неизвестных с. Панино, к.19-н.20в. Источник: goskatalo Показать все
Рубашка мужская с вышивкой крестом, н.20в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2039Панино, с. вл.при рч. Тельхе и пруде.5530122524703Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Базар. Лавок 35.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
166. Панино, село бывшее владельческое, дворов 225, жителей 1296, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, красильн., зав., кирпичны Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Панино1392811217118529713107607819
Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года
НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
с. Панино139060——
Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года
Название№СельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Панино село189Панинский1764Панино——3090
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
18470Паниносело55°45'42°56'N-38-002
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
22650424101с Паниносело