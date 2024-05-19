село Панино, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Панино

Сосновский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Фотография. Учащиеся Панинского мужского начального училища, Горбатовский уезд Панинская волость село Панино н.20в, н.20в. Источник: Показать все
Подкова, Горбатовский уезд Панинская волость село Панино, н. 20в, н.20в. Источник: Показать все
Фотокопия. Вид на центр села Панино Горбатовского уезда, 1913г. Источник: Показать все
Фотография. Портрет неизвестных с. Панино, к.19-н.20в. Источник: goskatalo Показать все
Рубашка мужская с вышивкой крестом, н.20в. Источник: goskatalog.ru
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд
2039Панино, с. вл.при рч. Тельхе и пруде.5530122524703Церковь православная 1. Сельское училище. Ярмарка 1. Базар. Лавок 35.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Панинская волость
166. Панино, село бывшее владельческое, дворов 225, жителей 1296, волостное правление (уездный город в 60 верстах), церковь православная, школа, красильн., зав., кирпичны Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Горбатовский уезд, Панинская волость
село Панино1392811217118529713107607819

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Горбатовский уезд, Панинская волость
с. Панино139060

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Павловский уезд, Панинская волость
Панино село189Панинский1764Панино3090

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Сосновский район
18470Паниносело55°45'42°56'N-38-002

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Сосновский муниципальный район, Сельское поселение Панинский сельсовет
22650424101с Паниносело

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