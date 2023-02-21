Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1686
Сын: Гогаринов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1699
Сын: Гогаринов Гарасим Филиппович
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1699
Сын: Гогаринов Василий Филиппович
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Пелагея Филиповна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Федосья Филиповна
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Гогаринов Иван Филиппович
Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно