Гогаринова Стефанида Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Гогаринов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Гогаринов Гарасим Филиппович

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1699

Сын: Гогаринов Василий Филиппович

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Пелагея Филиповна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Федосья Филиповна

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Гогаринов Иван Филиппович

Отец ребёнка: Гогаринов Филип Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гогаринов Филип Анисимович

Смерть
Неизвестно
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