Гогаринов Филип Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1671
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671
Отец: Гогаринов Онисим Филиппович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1686
Сын: Гогаринов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1699
Сын: Гогаринов Василий Филиппович
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1699
Сын: Гогаринов Гарасим Филиппович
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1703
Дочь: Пелагея Филиповна
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1707
Дочь: Федосья Филиповна
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Рождение ребёнка
1709
Сын: Гогаринов Иван Филиппович
Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно