Гогаринов Филип Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гогаринов Филип Анисимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1671

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1671

Отец: Гогаринов Онисим Филиппович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1686

Сын: Гогаринов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1699

Сын: Гогаринов Василий Филиппович

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1699

Сын: Гогаринов Гарасим Филиппович

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1703

Дочь: Пелагея Филиповна

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1707

Дочь: Федосья Филиповна

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Гогаринов Иван Филиппович

Мать ребёнка: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гогаринова Стефанида Игнатьевна

Смерть
Неизвестно
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