Почукаева Федосья Тимофеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: - Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Почукаева Марина Емельяновна
Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Почукаев Антон Емельянович
Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Почукаев Евсей Емельянович
Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почукаева Параскева или Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почукаева Матрона Емельяновна
Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно