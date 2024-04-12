Почукаева Федосья Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почукаева Федосья Тимофеевна

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: - Тимофей

Мать: не указана

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Почукаева Марина Емельяновна

Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Почукаев Антон Емельянович

Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Почукаев Евсей Емельянович

Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почукаева Параскева или Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почукаева Матрона Емельяновна

Отец ребёнка: Почукаев Емельян Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почукаев Емельян Иванович

Смерть
Неизвестно
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