Почукаев Емельян Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Почукаев Иван Гуреевич
Мать: Почукаева Наталья
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Почукаева Марина Емельяновна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Почукаев Антон Емельянович
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Около 1845
Сын: Почукаев Евсей Емельянович
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почукаева Параскева или Прасковья Емельяновна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Почукаева Матрона Емельяновна
Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно