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Почукаев Емельян Иванович

Место рождения

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Почукаев Иван Гуреевич

Мать: Почукаева Наталья

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Почукаева Марина Емельяновна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Почукаев Антон Емельянович

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Почукаев Евсей Емельянович

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна

Ваново, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почукаева Параскева или Прасковья Емельяновна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Почукаева Матрона Емельяновна

Мать ребёнка: Почукаева Федосья Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Почукаева Федосья Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
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