Леонтьев Анатолий Николаевич
Место рождения
Дата рождения03.06.1926
Дата смерти08.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926
Отец: Леонтьев Николай Петрович
Мать: Леонтьева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
24.03.1956
Сын: Леонтьев Григорий Анатольевич
Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1991
Причина смерти: Рак ротовой полости. Сам себе вырвал челюсть