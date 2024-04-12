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Леонтьев Анатолий Николаевич

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Место рождения

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.06.1926

Дата смерти

08.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1926

Отец: Леонтьев Николай Петрович

Мать: Леонтьева Анна Ефимовна

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
24.03.1956

Сын: Леонтьев Григорий Анатольевич

Мать ребёнка: Леонтьева Наталья Григорьевна

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева Наталья Григорьевна

Смерть
08.03.1991
Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Рак ротовой полости. Сам себе вырвал челюсть
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