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Леонтьев Николай Петрович

Место рождения

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1897

Дата смерти

1940

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Леонтьев Петр

Мать: не указана

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.06.1926

Сын: Леонтьев Анатолий Николаевич

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Ефимовна

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Геннадий Николаевич ("Кырныш")

Мать ребёнка: Леонтьева Анна Ефимовна

Имасы, Гайнский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1940
д.Имасы Гайнский район Пермский край
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