Леонтьев Николай Петрович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Леонтьев Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1926
Сын: Леонтьев Анатолий Николаевич
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Геннадий Николаевич ("Кырныш")
Мать ребёнка: Леонтьева Анна Ефимовна
Смерть
1940
д.Имасы Гайнский район Пермский край