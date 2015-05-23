Рачкова (Ковалева) Раиса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1942
Дата смерти23.05.2015
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942
Отец: Ковалев Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
23.05.2015