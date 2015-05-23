Рачкова (Ковалева) Раиса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рачкова (Ковалева) Раиса Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1942

Дата смерти

23.05.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1942

Отец: Ковалев Афанасий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Борники, Мещовский уезд, Калужская губерния
Смерть
23.05.2015
Москва, город федерального значения Москва

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