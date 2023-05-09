Бессолицын Александр Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.12.1979
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1979
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бессолицына Алиса Александровна
Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
16.06.2013
Сын: Бессолицын Всеволод Александрович
Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна
Рождение ребёнка
09.09.2015
Сын: Бессолицын Владимир Александрович
Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна