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Бессолицын Александр Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.1979

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1979

Отец: Бессолицын Георгий Андреевич

Мать: Бессолицына Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бессолицына Алиса Александровна

Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
16.06.2013

Сын: Бессолицын Всеволод Александрович

Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна

Рождение ребёнка
09.09.2015

Сын: Бессолицын Владимир Александрович

Мать ребёнка: Курилова Мария Юрьевна

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