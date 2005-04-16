Бессолицын Георгий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.04.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1973
Сын: Бессолицын Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Бессолицына Валентина Викторовна
Рождение ребёнка
29.12.1979
Сын: Бессолицын Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Бессолицына Валентина Викторовна
Смерть
16.04.2005