Бессолицын Георгий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бессолицын Георгий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.04.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1973

Сын: Бессолицын Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Бессолицына Валентина Викторовна

Рождение ребёнка
29.12.1979

Сын: Бессолицын Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Бессолицына Валентина Викторовна

Смерть
16.04.2005

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