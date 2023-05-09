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Бессолицына Валентина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1946

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1946

Отец: Архангелов Виктор Валерианович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1973

Сын: Бессолицын Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Бессолицын Георгий Андреевич

Рождение ребёнка
29.12.1979

Сын: Бессолицын Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Бессолицын Георгий Андреевич