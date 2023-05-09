Бессолицына Валентина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.09.1946
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1946
Отец: Архангелов Виктор Валерианович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1973
Сын: Бессолицын Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Бессолицын Георгий Андреевич
Рождение ребёнка
29.12.1979
Сын: Бессолицын Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Бессолицын Георгий Андреевич