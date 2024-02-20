Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Кириакия Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Кириакия Харлампиевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

20.05.1873

Дата смерти

Около 1947

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1873

Отец: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Мать: Фуното/фонотова/баркэт Елизавета Игнатьевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
21.04.1883

Дочь: Тохтамыш София Авраамовна

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольского уезда с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1891

Сын: Делиев Бакака Георгий Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
После 1891

Муж: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1895

Сын: Делиева Бакака Иван Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1897

Сын: Делиев Бакака Николай Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1899

Сын: Делиев Бакака Михаил Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1902

Сын: Делиев Бакака Константин Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Авраамовна

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
1907

Сын: Делиев Бакака Лазарь Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1909

Сын: Делиев Бакака Александр Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1911

Сын: Делиев Бакака Харлампий Авраамович

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Делиев Бакака ?

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Делиев Бакака ?

Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Смерть
Около 1947
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