Делиева Бакака (Фуното/Фонотова/Баркэт) Кириакия Харлампиевна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Дата рождения20.05.1873
Дата смертиОколо 1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Тохтамыш София Авраамовна
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Георгий Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиева Бакака Иван Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Николай Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Михаил Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Константин Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Дочь: Елизавета Авраамовна
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Лазарь Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Александр Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака Харлампий Авраамович
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака ?
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич
Сын: Делиев Бакака ?
Отец ребёнка: Делиев Бакака Авраам Георгиевич