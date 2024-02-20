(Делиева Бакака) Елизавета Авраамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Делиева Бакака) Елизавета Авраамовна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а

Дата рождения

1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1862 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Россия Екатеринославская губ,,Мариупольский уезд с. Новая Каракуб /Красная Поляна /а
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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