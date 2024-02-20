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Делиев Бакака Лазарь Авраамович

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Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1907

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Делиев Бакака Авраам Георгиевич

Мать: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Делиева Наталия

Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
м. Донецьк, Петрівське кладовище
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