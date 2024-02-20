Делиев Бакака Лазарь Авраамович
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1907
Дата смерти1979
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Делиева Наталия
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно
м. Донецьк, Петрівське кладовище