Фуното/Фонотова/Баркэт (Фита) Елизавета Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотова/Баркэт (Фита) Елизавета Игнатьевна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба

Дата рождения

Около 1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1830 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1848 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1853

Отец: Фита Игнатий Петрович

Мать: Фита Анна Васильевна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Бракосочетание
06.11.1872

Муж: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд,с.Новая Каракуба/Красная Поляна/
Николаевская церковь м/к-1872г. лист-295/зап-15, ГАДО, Ф - 426-1-1.
Рождение ребёнка
20.05.1873

Дочь: Делиева Бакака Кириакия Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
28.11.1875

Сын: Фонотов / Фунотов Михаил Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь,м/к-1875г, лист-120,зап.-47,ГАДО,Ф - 426-1-2
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Бурябаш Камела Феодора Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
16.01.1882

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
08.12.1883

Дочь: Евфросиния Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
11.09.1887

Дочь: Евдокия Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
24.03.1890

Дочь: Анна Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.05.1890

Дочь: Ксения Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
25.10.1896

Дочь: Мария Харлампиевна

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
02.08.1900

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Игнатий Харлампиевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов/баркэт Харлампий Михайлович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Смерть
Неизвестно
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