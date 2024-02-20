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Фита (Гуту) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Гуту Василий Трандафилович

Мать: Гуту Мария

Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Елизавета Игнатьевна

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1855

Сын: Фита Савва Игнатьевич

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1858

Сын: Фита Федор Игнатьевич

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Евлокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Наталья Игнатьевна

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1869

Сын: Фита Николай Игнатьевич

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мария Игнатьевна

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875

Сын: Фита Агафон Игнатьевич

Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно
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