Фита (Гуту) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Гуту Василий Трандафилович
Мать: Гуту Мария
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Фуното/фонотова/баркэт Елизавета Игнатьевна
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатеринославская губ., Мариупольского уезда с.Новая Каракуба
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Евлокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Наталья Игнатьевна
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мария Игнатьевна
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Фита Игнатий Петрович
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
Неизвестно