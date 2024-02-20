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Фита Федор Игнатьевич

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

1858

Дата смерти

1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Фита Игнатий Петрович

Мать: Фита Анна Васильевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884

Дочь: София Федоровна

Мать ребёнка: ?

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1885
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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