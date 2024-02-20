Фита Федор Игнатьевич
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рождения1858
Дата смерти1885
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Фита Игнатий Петрович
Мать: Фита Анна Васильевна
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Рождение ребёнка
1884
Дочь: София Федоровна
Мать ребёнка: ?
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
1885
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /