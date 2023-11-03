Евдокия Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1713
Дата смерти16.08.1761 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1751
Муж: Клим Захаров
Рождение ребёнка
01.09.1752 ст.
Сын: Семён Климов
Отец ребёнка: Клим Захаров
Рождение ребёнка
22.03.1753 ст.
Сын: Василий Климов
Отец ребёнка: Клим Захаров
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Акилина Климова
Отец ребёнка: Клим Захаров
Смерть
16.08.1761 ст.