Евдокия Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1713

Дата смерти

16.08.1761 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1717 г.р.

Дети

Добавил:

MT
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1751

Муж: Клим Захаров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1752 ст.

Сын: Семён Климов

Отец ребёнка: Клим Захаров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1753 ст.

Сын: Василий Климов

Отец ребёнка: Клим Захаров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Акилина Климова

Отец ребёнка: Клим Захаров

Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
Смерть
16.08.1761 ст.
Галаково, Ивановская волость, Зубцовский уезд
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