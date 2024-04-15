Чернышева (Крицкая) Ксения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева (Крицкая) Ксения Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.11.1902 ст.

Муж: Чернышев Афанасий Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.

Дочь: Чернышева Васса Афанасьевна

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH8-T?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.01.1906 ст.
Николаевка, Сумська область
Анна Романовна Антошенко
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Дочь: Чернышева Анна Афанасьевна

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLWJ?i=773&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.

Сын: Чернышев Еким Афанасьевич

Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-L?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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