Чернышева (Крицкая) Ксения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
10.11.1902 ст.
Рождество-Богородичная церковь | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSSM-B?i=596&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
17.08.1904 ст.
Дочь: Чернышева Васса Афанасьевна
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH8-T?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Восприемник
28.01.1906 ст.
Анна Романовна Антошенко
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Дочь: Чернышева Анна Афанасьевна
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLWJ?i=773&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
07.09.1908 ст.
Сын: Чернышев Еким Афанасьевич
Отец ребёнка: Чернышев Афанасий Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-JSKJ-L?i=271&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно