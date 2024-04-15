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Чернышева Васса Афанасьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

17.08.1904 ст.

Дата смерти

01.07.1905 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1904 ст.

Отец: Чернышев Афанасий Федорович

Мать: Чернышева Ксения Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH8-T?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.08.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
01.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
01.07.1905 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RX-W?i=108&cc=3511744&cat=1008700
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