Чернышева Васса Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения17.08.1904 ст.
Дата смерти01.07.1905 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1904 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH8-T?i=811&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
17.08.1904 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Похороны
01.07.1905 ст.
на кладбище д. Кровной
Смерть
01.07.1905 ст.
Причина смерти: от поноса | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSS-79RX-W?i=108&cc=3511744&cat=1008700