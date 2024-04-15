Чернышева Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения02.01.1907 ст.
Дата смерти17.06.1907 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLWJ?i=773&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.06.1907 ст.
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDS?i=859&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.06.1907 ст.
на кладбище д. Кровной