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Чернышева Анна Афанасьевна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.01.1907 ст.

Дата смерти

17.06.1907 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1907 ст.

Отец: Чернышев Афанасий Федорович

Мать: Чернышева Ксения Михайловна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GLWJ?i=773&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
02.01.1907 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
17.06.1907 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: расстройство желудка | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GNDS?i=859&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
18.06.1907 ст.
на кладбище д. Кровной
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