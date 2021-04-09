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Бонк Антон Станиславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880 ст.

Дата смерти

11.03.1962

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1897 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

родился в Польше, пришел в центральную часть России в 1916 году
Бракосочетание
1917

Жена: Бонк (Турусова) Евгения Михайловна

Брак значится по т..ц на Морской ул., гор. Сухума,и Сухум. округа
Рождение ребёнка
26.09.1925

Дочь: Петрова (Бонк) Алла Антоновна

Мать ребёнка: Бонк (Турусова) Евгения Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
14.03.1929

Жена: Бонк (Турусова) Евгения Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
11.03.1962
Москва, город федерального значения Москва
рак мочевого пузыря

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