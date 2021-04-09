Бонк Антон Станиславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880 ст.
Дата смерти11.03.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
родился в Польше, пришел в центральную часть России в 1916 году
Бракосочетание
1917
Брак значится по т..ц на Морской ул., гор. Сухума,и Сухум. округа
Рождение ребёнка
26.09.1925
Дочь: Петрова (Бонк) Алла Антоновна
Мать ребёнка: Бонк (Турусова) Евгения Михайловна
Развод
14.03.1929
Смерть
11.03.1962
рак мочевого пузыря