Бонк (Турусова) Евгения Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смерти22.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1917
Брак значится по т..ц на Морской ул., гор. Сухума,и Сухум. округа
Рождение ребёнка
26.09.1925
Дочь: Петрова Алла Антоновна
Отец ребёнка: Бонк Антон Станиславович
Развод
14.03.1929
Смерть
22.03.1964
инфаркт миокарда