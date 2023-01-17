Бонк (Турусова) Евгения Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бонк (Турусова) Евгения Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

22.03.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1917

Муж: Бонк Антон Станиславович

Брак значится по т..ц на Морской ул., гор. Сухума,и Сухум. округа
Рождение ребёнка
26.09.1925

Дочь: Петрова Алла Антоновна

Отец ребёнка: Бонк Антон Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Развод
14.03.1929

Муж: Бонк Антон Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.03.1964
инфаркт миокарда
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