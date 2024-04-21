Филип Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1792 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Параскева Филипова
Мать ребёнка: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Варвара Филипова
Мать ребёнка: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.
Сын: Демид Филипов
Мать ребёнка: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Агафья Филипова
Мать ребёнка: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1792 ст.
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии