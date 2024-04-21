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Филип Максимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1792 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1739 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Елисеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Параскева Филипова

Мать ребёнка: Ирина Елисеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Варвара Филипова

Мать ребёнка: Ирина Елисеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.

Сын: Демид Филипов

Мать ребёнка: Ирина Елисеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Агафья Филипова

Мать ребёнка: Ирина Елисеева

Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
1792 ст.
Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии

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