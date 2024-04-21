Параскева Филипова
Место рождения
Дата рождения1777 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.
Отец: Филип Максимов
Мать: Ирина Елисеева
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Филипа (Максимова?) Дочь Параскева,выдана в замужество той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Смерть
Неизвестно