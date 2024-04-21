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Параскева Филипова

Место рождения

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1734 г.р.

Мать

1739 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
1777 ст.

Отец: Филип Максимов

Мать: Ирина Елисеева

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Филипа (Максимова?) Дочь Параскева,выдана в замужество той же мензелинской округи деревни Балутаева? за крестьянина
Смерть
Неизвестно

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