Ирина Елисеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Елисеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филип Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Параскева Филипова

Отец ребёнка: Филип Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Варвара Филипова

Отец ребёнка: Филип Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.

Сын: Демид Филипов

Отец ребёнка: Филип Максимов

Сухарево, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.

Дочь: Агафья Филипова

Отец ребёнка: Филип Максимов

Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно

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