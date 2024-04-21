Ирина Елисеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филип Максимов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Параскева Филипова
Отец ребёнка: Филип Максимов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Варвара Филипова
Отец ребёнка: Филип Максимов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1782 или 1784 ст.
Сын: Демид Филипов
Отец ребёнка: Филип Максимов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Рождение ребёнка
1786 ст.
Дочь: Агафья Филипова
Отец ребёнка: Филип Максимов
Село Богородское Тюрменское городище тож по ревизии
Смерть
Неизвестно