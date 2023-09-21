Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Щолоков Михаил Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Сын: Коротченков Куприян Васильевич
Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.
Сын: Коротченков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич
Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.
Дочь: Коротченкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич
Смерть
Неизвестно