Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Место рождения

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щолоков Михаил Андреевич

Мать: не указана

Невель, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротченков Василий Савельевич

Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Сын: Коротченков Куприян Васильевич

Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.

Сын: Коротченков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.

Дочь: Коротченкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Коротченков Василий Савельевич

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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