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Коротченков Куприян Васильевич

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

01.10.1877 ст.

Дата смерти

08.12.1911 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.

Отец: Коротченков Василий Савельевич

Мать: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченкова (Трубина) Александра Ивановна

Бракосочетание
12.02.1897 ст.

Жена: Коротченкова (Грищенко) Макрина Захаровна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.

Сын: Коротченков Пётр Куприянович

Мать ребёнка: Коротченкова (Грищенко) Макрина Захаровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.

Дочь: Коротченкова Марфа Куприяновна

Мать ребёнка: Коротченкова (Грищенко) Макрина Захаровна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
08.12.1911 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

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