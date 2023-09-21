Коротченков Куприян Васильевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1877 ст.
Дата смерти08.12.1911 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1877 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
12.02.1897 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
16.01.1900 ст.
Сын: Коротченков Пётр Куприянович
Мать ребёнка: Коротченкова (Грищенко) Макрина Захаровна
Рождение ребёнка
30.08.1904 ст.
Дочь: Коротченкова Марфа Куприяновна
Мать ребёнка: Коротченкова (Грищенко) Макрина Захаровна
Смерть
08.12.1911 ст.