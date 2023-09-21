Коротченков Василий Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротченков Василий Савельевич

Коротченков Василий Савельевич

Место рождения

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

25.07.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.

Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.

Сын: Коротченков Куприян Васильевич

Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.

Сын: Коротченков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.

Дочь: Коротченкова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна

Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
25.07.1910 ст.
Денисово, Шалаховская волость, Невельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.