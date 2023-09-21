Коротченков Василий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти25.07.1910 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.08.1875 ст.
Дочь: Коротченкова Наталья Васильевна
Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
01.10.1877 ст.
Сын: Коротченков Куприян Васильевич
Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
26.07.1879 ст.
Сын: Коротченков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1889 ст.
Дочь: Коротченкова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Коротченкова (Щолокова) Федосья Михайловна
Смерть
25.07.1910 ст.