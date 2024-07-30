Василий Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Максимов

Василий Максимов

Место рождения

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1771

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1787 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Максим Исаев

Мать: не указана

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салманида Тимофеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Х Х

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
25.01.1801

Жена: Салманида Тимофеева

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
1813
Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.