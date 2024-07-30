Василий Максимов
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Максим Исаев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Салманида Тимофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Х Х
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
25.01.1801
Жена: Салманида Тимофеева
Смерть
1813