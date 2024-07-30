Салманида Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салманида Тимофеева

Место рождения

Каринское

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1771 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Тимофей Маркелов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Максимов

Бракосочетание
25.01.1801

Муж: Василий Максимов

Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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