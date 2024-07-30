Салманида Тимофеева
Место рожденияКаринское
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Тимофей Маркелов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Максимов
Бракосочетание
25.01.1801
Муж: Василий Максимов
Саввинская Слобода, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно