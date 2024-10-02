(Филатова) Александра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.12.1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1931
Отец: Филатов Григорий
Мать: Филатова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафонов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Константин Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр
Рождение ребёнка
02.09.1946
Сын: Агафонов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Агафонов Александр
Смерть
Неизвестно