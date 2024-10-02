(Филатова) Александра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Филатова) Александра Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1931

Отец: Филатов Григорий

Мать: Филатова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Агафонов Константин Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр

Рождение ребёнка
02.09.1946

Сын: Агафонов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Агафонов Александр

Смерть
Неизвестно

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