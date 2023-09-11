Агафонов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Александра (Шура) Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Агафонов Константин Александрович
Мать ребёнка: Александра (Шура) Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно