Филатова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра (Шура) Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Филатов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филатов Григорий
Смерть
Неизвестно