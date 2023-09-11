Филатова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра (Шура) Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Филатов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Григорий

Смерть
Неизвестно
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