Шиповский Сергей Никитин
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова (Шиповская) Антонина Сергеевна
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диких (Шиповская) Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1898 ст.
Сын: Шиповский Стефан Сергеевич
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и девица Мария Никитина Шиповская Таинство совершил священник Иоанн Архангельский с псаломщиком Феодором Терсинским
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.
Сын: Шиповский Федор Сергеевич
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и жёнка Матрона Матвеевна Дубровская Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский.
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.
Сын: Шиповский Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Восприемники: деревни Красавки крестьянин собственник Андрей Романов Богданов и жёнка Татиана Николаевна Черкашина Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский
Рождение ребёнка
01.07.1905 ст.
Сын: Шиповский Павел Сергеевич
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Восприемники: Боцманова Ивановской волости д. Глебовки стражник Василий Федоров Кирюхин и женка Наталия Иванова Шиповская Таинство совершил: священник Иоанн Архангельский с псаломщиков Феодором Терс... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.
Дочь: (Шиповская) Клавдия Сергеевна
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Рождение ребёнка
?.04.1909
Мать ребёнка: Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Смерть
Неизвестно