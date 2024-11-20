Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна

Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Евстафий (Астафий)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгова (Шиповская) Антонина Сергеевна

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Диких (Шиповская) Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шиповский Сергей Никитин

Рождение ребёнка
26.12.1898 ст.

Сын: Шиповский Стефан Сергеевич

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и девица Мария Никитина Шиповская Таинство совершил священник Иоанн Архангельский с псаломщиком Феодором Терсинским
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.

Сын: Шиповский Федор Сергеевич

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и жёнка Матрона Матвеевна Дубровская Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский.
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.

Сын: Шиповский Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: деревни Красавки крестьянин собственник Андрей Романов Богданов и жёнка Татиана Николаевна Черкашина Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский
Рождение ребёнка
01.07.1905 ст.

Сын: Шиповский Павел Сергеевич

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Боцманова Ивановской волости д. Глебовки стражник Василий Федоров Кирюхин и женка Наталия Иванова Шиповская Таинство совершил: священник Иоанн Архангельский с псаломщиков Феодором Терс... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.

Дочь: (Шиповская) Клавдия Сергеевна

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
?.04.1909

Сын: Шиповский Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин

Гривки, Турковский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1933
с. Старые Гривки, Макаровский р-н, Саратовской области

Мы используем куки для улучшения работы сайта.