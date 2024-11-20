Шиповская (Миронова) Евгения Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1933
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Миронов Евстафий (Астафий)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгова (Шиповская) Антонина Сергеевна
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Диких (Шиповская) Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.12.1898 ст.
Сын: Шиповский Стефан Сергеевич
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и девица Мария Никитина Шиповская Таинство совершил священник Иоанн Архангельский с псаломщиком Феодором Терсинским
Рождение ребёнка
23.09.1900 ст.
Сын: Шиповский Федор Сергеевич
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Восприемники: Василий Евстафиев Миронов и жёнка Матрона Матвеевна Дубровская Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский.
Рождение ребёнка
20.05.1903 ст.
Сын: Шиповский Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Восприемники: деревни Красавки крестьянин собственник Андрей Романов Богданов и жёнка Татиана Николаевна Черкашина Крестил: священник Иоанн Архангельский, и.д. псаломщика Иоанн Терсинский
Рождение ребёнка
01.07.1905 ст.
Сын: Шиповский Павел Сергеевич
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Восприемники: Боцманова Ивановской волости д. Глебовки стражник Василий Федоров Кирюхин и женка Наталия Иванова Шиповская Таинство совершил: священник Иоанн Архангельский с псаломщиков Феодором Терс... Показать все
Рождение ребёнка
03.11.1907 ст.
Дочь: (Шиповская) Клавдия Сергеевна
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Рождение ребёнка
?.04.1909
Отец ребёнка: Шиповский Сергей Никитин
Смерть
1933
с. Старые Гривки, Макаровский р-н, Саратовской области