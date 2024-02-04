Прасковья Федорова
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смертиДо 1779 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Федоров
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Выдана в замужество, в деревню Горячкину, за крестьянина помещика Андрея Иванова сына Бурцева
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Соломонида Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Дмитрий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Лаврентий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Смерть
До 1779 ст.