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Прасковья Федорова

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

До 1779 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Выдана в замужество, в деревню Горячкину, за крестьянина помещика Андрея Иванова сына Бурцева
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Соломонида Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Дмитрий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Лаврентий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1779 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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