Михаил Федоров
Место рождения
Дата рождения1744 ст.
Дата смерти15.09.1807 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.
Отец: Федор Дорофеев
Мать: Наталья Артемьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Федорова
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Фаддеева
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1765 ст.
Дочь: Агафья Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Выдана в замужество, в деревню Горячкину, за крестьянина помещика Андрея Иванова сына Бурцева
Рождение ребёнка
1769 ст.
Дочь: Соломонида Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Прасковья Михайлова
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1773 ст.
Сын: Дмитрий Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Сын: Лаврентий Михайлов
Мать ребёнка: Прасковья Федорова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Ефимия Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Елена Михайлова
Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева
Смерть
15.09.1807 ст.
Причина смерти не указана