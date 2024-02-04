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Михаил Федоров

Место рождения

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1744 ст.

Дата смерти

15.09.1807 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744 ст.

Отец: Федор Дорофеев

Мать: Наталья Артемьева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Федорова

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Фаддеева

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1765 ст.

Дочь: Агафья Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Выдана в замужество, в деревню Горячкину, за крестьянина помещика Андрея Иванова сына Бурцева
Рождение ребёнка
1769 ст.

Дочь: Соломонида Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Прасковья Михайлова

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1773 ст.

Сын: Дмитрий Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1778 ст.

Сын: Лаврентий Михайлов

Мать ребёнка: Прасковья Федорова

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Ефимия Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Елена Михайлова

Мать ребёнка: Евдокия Фаддеева

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
15.09.1807 ст.
Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Причина смерти не указана

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