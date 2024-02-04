Евдокия Фаддеева
Место рождения
Дата рождения1748 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Федоров
Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Ефимия Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1782 ст.
Дочь: Дарья Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров
Рождение ребёнка
1790 ст.
Дочь: Елена Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Федоров