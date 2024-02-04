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Евдокия Фаддеева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1748 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Федоров

Взята в деревне Федоркиной, из крестьян помещика Петра Иванова сына Левашева
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Ефимия Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1782 ст.

Дочь: Дарья Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1790 ст.

Дочь: Елена Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Федоров

Задне-Пилево, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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