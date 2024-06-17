Бузни (Гущинская) Александра Владимировна 1909 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБузни (Гущинская) Александра Владимировна

Бузни (Гущинская) Александра Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гущинский Владимир Андреевич

Мать: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бузни Николай Ипполитович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Бузни Роман Николаевич

Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Уколова (Бузни) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович

Рождение ребёнка
21.11.1940

Сын: Бузни Артемий Николаевич

Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович

Рождение ребёнка
21.11.1940

Сын: Бузни Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.