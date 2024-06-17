Бузни (Гущинская) Александра Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Уколова (Бузни) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович
Рождение ребёнка
21.11.1940
Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович
Рождение ребёнка
21.11.1940
Отец ребёнка: Бузни Николай Ипполитович
Смерть
Неизвестно