Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Миронов Андрей Георгиевич (Егорович)

Мать: Миронова (Туркина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущинская Мария Владимировна

Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущинский Артём Владимирович

Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущинский Владимир Андреевич

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бузни (Гущинская) Александра Владимировна

Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич

Смерть
Неизвестно

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