Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущинская Мария Владимировна
Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущинский Артём Владимирович
Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бузни (Гущинская) Александра Владимировна
Отец ребёнка: Гущинский Владимир Андреевич
Смерть
Неизвестно