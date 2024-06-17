Гущинский Владимир Андреевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Гущинский Владимир Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гущинская Мария Владимировна

Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущинский Артём Владимирович

Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Бузни (Гущинская) Александра Владимировна

Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна

Смерть
Неизвестно

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