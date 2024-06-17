Гущинский Владимир Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гущинская Мария Владимировна
Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гущинский Артём Владимирович
Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Бузни (Гущинская) Александра Владимировна
Мать ребёнка: Гущинская (Миронова) Лидия Андреевна
Смерть
Неизвестно