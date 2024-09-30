Хуопалайнен (Пумалайнен) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хуопалайнен (Пумалайнен) Анна Степанова

Место рождения

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

04.08.1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1859

Отец: Пумалайнен Степан Моисеевич

Мать: Пумалайнен (Мейер) Мария Ивановна

Танскино, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
21.05.1879

Муж: Хуопалайнен Петр Адамович

Рождение ребёнка
15.06.1880

Сын: Хуопалайнен Адам Петрович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
09.04.1884

Муж: Хуопалайнен Иосиф Адамович

Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Иосифовна

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Хуопалайнен Александр Иосифович

Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Адамович

Ямолайзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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