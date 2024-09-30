Хуопалайнен (Пумалайнен) Анна Степанова
Место рождения
Дата рождения04.08.1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1859
Бракосочетание
21.05.1879
Рождение ребёнка
15.06.1880
Сын: Хуопалайнен Адам Петрович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Петр Адамович
Бракосочетание
09.04.1884
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Иосифовна
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Адамович
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Хуопалайнен Александр Иосифович
Отец ребёнка: Хуопалайнен Иосиф Адамович
Смерть
Неизвестно