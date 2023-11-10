Хуопалайнен Иосиф Адамович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХуопалайнен Иосиф Адамович

Хуопалайнен Иосиф Адамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.04.1884

Жена: Хуопалайнен Анна Степанова

Рождение ребёнка
14.11.1886

Дочь: Раппу Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Хуопалайнен Анна Степанова

Рождение ребёнка
25.02.1890

Сын: Хуопалайнен Александр Иосифович

Мать ребёнка: Хуопалайнен Анна Степанова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close