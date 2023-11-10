Хуопалайнен Иосиф Адамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.04.1884
Рождение ребёнка
14.11.1886
Дочь: Раппу Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Хуопалайнен Анна Степанова
Рождение ребёнка
25.02.1890
Сын: Хуопалайнен Александр Иосифович
Мать ребёнка: Хуопалайнен Анна Степанова
Смерть
Неизвестно