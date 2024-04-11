Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886

Отец: Хуопалайнен Иосиф Адамович

Мать: Хуопалайнен Анна Степанова

Бракосочетание
05.10.1908

Муж: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
27.05.1909

Дочь: Колккайнен Анна Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
29.08.1919

Дочь: Люли-Лемпи Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
01.02.1921

Сын: Раппу Ойва Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
12.09.1922

Дочь: Хельми Абрамовна

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
26.08.1925

Сын: Раппу Вяйнё-Николай Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Рождение ребёнка
26.06.1928

Сын: Раппу Ильмар Абрамович

Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович

Смерть
Неизвестно
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