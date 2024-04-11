Раппу (Хуопалайнен) Екатерина Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1886
Бракосочетание
05.10.1908
Рождение ребёнка
27.05.1909
Дочь: Колккайнен Анна Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
29.08.1919
Дочь: Люли-Лемпи Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
01.02.1921
Сын: Раппу Ойва Абрамович
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
12.09.1922
Дочь: Хельми Абрамовна
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
26.08.1925
Сын: Раппу Вяйнё-Николай Абрамович
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Рождение ребёнка
26.06.1928
Отец ребёнка: Раппу Абрам Абрамович
Смерть
Неизвестно