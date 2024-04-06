Кононенко Петр Федотов
Место рожденияБудище, Городнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя
Дата рождения21.12.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1878
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
25.04.1906
Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кононенко Стефан Петрович
Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Кононенко Владимир Петрович
Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова
Рождение ребёнка
29.05.1915
Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова
Смерть
Неизвестно