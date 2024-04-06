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Кононенко Петр Федотов

Место рождения

Будище, Городнянский уезд, Черниговская губерния, Российская империя

Дата рождения

21.12.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1878

Отец: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Мать: Кононенко (Брезгун) Матрена Сергеева

Бракосочетание
24.01.1901

Жена: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Кононенко Василий Петров

Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кононенко Стефан Петрович

Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Кононенко Владимир Петрович

Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Рождение ребёнка
29.05.1915

Сын: Кононенко Иван Петрович

Мать ребёнка: Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Смерть
Неизвестно

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