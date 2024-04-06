Кононенко (Брезгун) Матрена Сергеева
Место рожденияБудище, Чернігівська область, Україна
Дата рождения1842
Дата смерти20.06.1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Бортникова (Кононенко) Анна Федотова
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Феодот Феодотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Феофан Феодотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Дочь: Кравцова (Кононенко) Татьяна Федотова
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Митрофан Федотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Дочь: Дрыг (Кононенко) Иульяния Феодотова
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Дочь: Кравченко (Кононенко) Мария Федотова
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Максим Кононенко Федотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Дочь: (Кононенко) Екатерина Федотова
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Захарий Федотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов
Сын: Кононенко Игнатий Федотов
Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов