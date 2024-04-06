Кононенко (Брезгун) Матрена Сергеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Брезгун) Матрена Сергеева

Место рождения

Будище, Чернігівська область, Україна

Дата рождения

1842

Дата смерти

20.06.1911

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бортникова (Кононенко) Анна Федотова

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
1867

Сын: Кононенко Феодот Феодотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
1870

Сын: Кононенко Феофан Феодотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Кравцова (Кононенко) Татьяна Федотова

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
1873

Сын: Кононенко Митрофан Федотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
07.01.1875

Дочь: Дрыг (Кононенко) Иульяния Феодотова

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
02.04.1876

Дочь: Кравченко (Кононенко) Мария Федотова

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
17.02.1877

Сын: Кононенко Максим Кононенко Федотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
21.12.1878

Сын: Кононенко Петр Федотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
10.11.1881

Дочь: (Кононенко) Екатерина Федотова

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
22.03.1883

Сын: Кононенко Захарий Федотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Рождение ребёнка
17.12.1884

Сын: Кононенко Игнатий Федотов

Отец ребёнка: Кононенко Феодот Каноненко Демидов

Смерть
20.06.1911

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