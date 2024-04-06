Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова

Место рождения

Будище, Черниговская губерния, Россия

Дата рождения

01.03.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881

Отец: Руденок Пимен Иванов

Мать: Руденок (Остапенко) Пелагея Михайловна

Бракосочетание
24.01.1901

Муж: Кононенко Петр Федотов

Рождение ребёнка
25.04.1906

Сын: Кононенко Василий Петров

Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кононенко Стефан Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов

Рождение ребёнка
23.06.1910

Сын: Кононенко Владимир Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов

Рождение ребёнка
29.05.1915

Сын: Кононенко Иван Петрович

Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.