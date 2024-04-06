Кононенко (Руденок) Евдокия Пименова
Место рожденияБудище, Черниговская губерния, Россия
Дата рождения01.03.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1881
Бракосочетание
24.01.1901
Рождение ребёнка
25.04.1906
Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кононенко Стефан Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов
Рождение ребёнка
23.06.1910
Сын: Кононенко Владимир Петрович
Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов
Рождение ребёнка
29.05.1915
Отец ребёнка: Кононенко Петр Федотов
Смерть
Неизвестно